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Два лідери Зорі відмовились переходити в Шахтар, – ЗМІ

16:10 - Читать на русском
Два лідери Зорі відмовились переходити в Шахтар, – ЗМІ
Богдан Михайліченко / ФК Динамо Київ

Ведучий шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів про інтерес "гірників" до зірок луганського клубу.

"Шахтар цікавився Богданом Михайліченком, за моїми даними, але гравець відмовився вести переговори, тому що не хотів переходити в команду, яка є історичним суперником свого рідного клубу (Динамо – прим.).

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Шахтар також цікавився Євгеном Чеберком. Але він на той момент вже повністю бачив себе в Європі", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Михайліченко – вихованець київського Динамо. У липні 2019 року 23-річний футболіст підписав повноцінний контракт з луганською Зорею. У поточному сезоні він провів за свою команду 29 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює захисника у 800 тисяч євро.

Чеберко розпочав професіональну кар'єру у Дніпрі. З 2017 року виступає за луганську команду. У сезоні 2019/20 встиг зіграти за "мужиків" 30 матчів, в яких віддав дві гольові передачі. Transfermarkt оцінює захисника у 900 тисяч євро.

Зоря після 27 турів УПЛ йде у турнірній таблиці третьою, набравши 52 очки і відстає від Динамо на три пункти.

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