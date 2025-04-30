Внесок Данила Сікана та Олександра Зубкова у перемогу Трабзонспора високо оцінили у Туреччині.

"Бордово-сині" у результативному матчі з Аланьяспором зуміли здобути перемогу (4:3). До всіх чотирьох голів Трабзонспора долучилися українці. Данило Сікан оформив дубль та результативну передачу, а Зубков – 1+1 за системою гол+пас.

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Звісно, що така фантастична результативність не залишилася без уваги. Сікан та Зубков завдяки своїм здобуткам потрапили до команди тижня турецької Суперліги. Варто зазначити, що для Данила це були перші результативні дії після переїзду до Туреччини з Шахтаря.

Нагадаємо, Трабзонспор наразі перебуває на сьомому місці у турнірній таблиці з 45 балами. В наступному турі команда українців зіграє проти Касимпаші. Зустріч запланована на 5 травня.

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