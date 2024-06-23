Підопічні Гарета Саутгейта набрали 4 очки у матчах проти Сербії та Данії, що майже гарантувало їм вихід у плей-офф. Втім, преса і фанати безжально критикують "Трьох левів" за жалюгідний футбол.

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Атмосфера на тренуванні також не ідеальна, доповідає The Sun. Кайл Вокер і Кіран Тріпп'єр зійшлися на занятті, обмінявшись кількома фразами на підвищених тонах. Суперечку розрядив Філ Фоден, який підбіг заспокоїти значно старших партнерів (24 роки проти 33-34). Харрі Кейн навіть збирав усю команду в коло, щоб нагадати про величезну відповідальність виступу на Євро-2024.

Додамо, що англійці завершать груповий етап 25 червня матчем проти Словенії.

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