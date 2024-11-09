Кадрова проблема Реала посилилася через травми Лукаса Васкера та Родріго, які вони отримали під час матчу проти Осасуни (4:0) у 13 турі Ла Ліги.

Лазарет "вершкових" поповнився трьома гравцями. Щодо Мілітао, то він пропустить решту сезону через розрив хрестоподібної зв'язки. У матчі проти Осасуни пошкодження отримали також Лукас Васкес та Родріго.

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Як інформує журналіст Аранчі Родрігес, у бразильця м'язова травма стегна. Він пропустить щонайменше один місяць. На три тижні вибув захисник Лукас Васкес – у нього проблеми з лівим привідним м'язом. Обидва пропустять гру з Ліверпулем в Лізі чемпіонів, яка відбудеться 27 листопада.

Наразі у лазареті Реала перебувають Куртуа, Алаба, Карвахаль та Чуамені.

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