Дві зірки Реала пропустять матч-відповідь проти Манчестер Сіті – жахливі новини з лазарету мадридців

Головний тренер Реала Зінедін Зідан зіткнувся з вкрай неприємною кадровою ситуацією.

Куртуа та Марсело через травми не зможуть допомогти команді у найближчих матчах, стверджує AS.

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У обох гравців проблеми з м'язами стегна, які потребують щонайменше два тижні реабілітації. Таким чином, голкіпер та лівий захисник Реала пропустять матч 28 туру Прімери проти Ейбара (13 березня) та гостьову гру 1/8 фіналу проти Манчестер Сіті (17 березня). Під загрозою і їхня участь у 29 турі чемпіонату Іспанії проти Валенсії.

Нагадаємо, Куртуа і Марсело – не єдині втрати Реала на вирішальну битву проти Манчестер Сіті. Зідану доведеться обходитись без дискваліфікованого Серхіо Рамоса та Едена Азара, який вкотре травмувався.

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