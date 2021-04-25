18 квітня Чілвелл та Маунт взяли участь у нелегальній вечірці, яка відбувалась у Кобхемі, що в Лондоні. Про це повідомляє The Sun.

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Сусіди викликали поліцію через шум та велике зібрання людей. Правоохоронці втрутились у перебіг святкування, адже антикоронавірусний протокол забороняє проводити такі заходи навіть вдома. Що стосується реакції Челсі, то в клубі вже нібито поговорили з винуватцями та зробили попередження.

До слова, Маунт та Чілвел вже не вперше потрапляють у скандали. Мейсон ще в березні минулого року порушив карантин, гуляючи в парку, а Бен відвідав гучну вечірку у таборі збірної Англії.

Зауважимо, інформація про скандал з'явилась у пресі якраз напередодні протистояння з Реалом у півфіналі Ліги чемпіонів. Перший поєдинок відбудеться 27 квітня, матч-відповідь – 5 травня.

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