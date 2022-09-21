Дует із Баварії здав позитивні тести на коронавірус, про який вже багато хто встиг забути. Нойєр і Горецка були ізольовані в готелі, а пізніше залишили табір збірної. Вся команда здала повторні експрес-тести, які виявилися негативними.

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Відповідно, у матчах Ліги націй проти Угорщини (23 вересня) та Англії (26 числа) збірна Німеччини змушена обходитися без інфікованих. Замість Нойєра головний тренер Бундестім Ганс-Дітер Флік вже викликав Олівера Бауманна з Хоффенхайма, інформує офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Після 4-х турів Ліги націй Німеччина набрала 6 очок і посідає друге місце групи A3. Лідирує Угорщина, в якої 7 балів.

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