Аргентинцю не звикати знущатися з французів. Він це зробив у фіналі ЧС-2022, тож виїзд у Лілль був особливим. Місцеві фанати увесь матч освистували Мартінеса, а він натомість знову вибив їхніх улюбленців із турніру.

Мартінес отримав друге попередження під час серії пенальті – суддя дозволив йому залишитися

Окрім цього, Еміліано став фігурантом нетривіального епізоду. Він отримав дві жовтих картки – одну в основний час матчу, а іншу вже під час серії пенальті. Згідно з регламентом, у такому випадку попередження не сумуються, а гравця не вилучають. Тому аргентинець залишився на полі й виграв для Астон Вілли серію пенальті.

Однак залишитися повністю безкарним не вийде. Мартінесу доведеться пропустити перший півфінал Ліги конференцій проти грецького Олімпіакоса. Інформацію про дискваліфікацію голкіпера бірмінгемців підтвердив УЄФА, повідомляє The Athletic.

Скандальний чемпіон світу знову познущався з французів, Фіорентина дотисла сенсацію і вийшла у півфінал Ліги конференцій