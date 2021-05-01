Одразу дві команди втратили тренерів у другому за силою дивізіоні чемпіонату України.

Останній день квітня у Першій лізі ознаменувався одразу двома відставками. Посаду головного тренера Прикарпаття покинув Руслан Мостовий.

Напередодні івано-франківці у черговому матчі чемпіонату поступились Миколаєву 0:1 і залишились на передостанній сходинці турнірної таблиці. Рятувати Прикарпаття від вильоту буде Олег Рипан, написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

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Залишився без наставника і Кремінь. Розгромна поразка від ВПК-Агро (0:3) змусила Олексія Годіна написати заяву на звільнення. Разом з ним команду залишив помічник Роман Локтіонов.

У статусі виконувача обов'язків команду очолив Сергій Свистун, який входив у тренерський штаб Годіна, повідомляє офіційний Instagram клубу. До слова, Кремінь лише на одну сходинку випереджає Прикарпаття – кременчуцька команда не перемагає з листопада 2020 року: їхня безвиграшна серія триває 10 матчів.

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