Українські судді знову отримали можливість попрактикуватися у третьому за силою євротурніру.

Одразу дві українські бригади арбітрів працюватимуть на матчах 2-го раунду Ліги конфренції, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Зокрема, Микола Балакін розсудить поєдинок між австрійським ЛАСКом та тель-авівським Маккабі. На лініях йому допомагатимуть Володимир Володін і Сергій Приступа, а четвертим арбітром буде Олександр Дердо.

Катерина Монзуль обслуговуватиме зустріч данського Копенгагена і гібралтарського Лінкольн Ред Імпс. Її асистентами стануть Марина Стрілецька і Світлана Грушко. Четвертий арбітр – Ярослав Козик.

Зазначимо, що обидва матчі відбудуться вже сьогодні, 30 вересня. Поєдинок між ЛАСКом та Маккабі стартує о 19:45, а битва між Копенгагеном і Лінкольном розпочнеться о 22:00.

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