Ворскла стане не єдиним представником України на стадії 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Дві вітчизняні суддівські бригади отримали призначення на цю стадію турніру, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Сергій Бойко з помічниками працюватимуть на поєдинку Карабах (Азербайджан) – Ашдод (Ізраїль). Матч Уйпешт (Угорщина) — Вадуц (Ліхтенштейн) довірили бригаді Дениса Шурмана. Обидва поєдинки відбудуться завтра (22 липня).

Нагадаємо, це дебютний розіграш Ліги конференцій. Серед українських команд першою стартує Ворскла, яка завтра на виїзді зіграє проти фінського КуПСа.

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