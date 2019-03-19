Дві тисячі вболівальників відвідали відкрите тренування збірної України на НСК "Олімпійський"

Вчора в Києві на НСК "Олімпійський" відбулося відкрите тренування збірної України. Його відвідали приблизно дві тисячі вболівальників нашої національної команди.

18 березня збірна України розпочала безпосередню підготовку до перших матчів кваліфікаційного турніру Євро-2020. 26 виконавців, яких викликав головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко, зібралися в Києві, де й відбулося відкрите тренування команди.

Перед виходом на поле гравці збірної провели невелику автограф- та фотосесію зі своїми прихильниками. А їх на трибунах "Олімпійського" зібралося близько двох тисяч. Було серед них і більше сотні майбутніх захисників Вітчизни – вихованців Київського військового ліцею ім. Івана Богуна.

Особливої честі – зробити колективний знімок з Андрієм Шевченком – удостоїлася команда хлопчаків, що стала чемпіоном Київської області з футболу. Крім того, під час тренування відбулася спільна соціальна акція ФФУ, Благодійного фонду "Розвиток футболу України" і ФК "Кайрат". Завдяки їй 11-річному хлопчику з інвалідністю з Казахстану Алі Турганбекову вдалося побувати на відкритому тренуванні збірної України, пограти в м'яч і поспілкуватися з Андрієм Шевченком та Олександром Зінченком.

Після цього головний тренер українців розділив своїх підопічних на кілька груп. Півзахисник Віктор Коваленко, який, за словами нашого наставника, відчуває певний дискомфорт, відпочивав на лаві запасних. Усі інші взяли участь у тренувальному процесі, який мав явно відновлювальний характер.

Вісім виконавців, які напередодні зіграли у своїх національних чемпіонатах, працювали з найменшим навантаженням. Ідеться про Руслана Маліновського, Артема Кравця, Віталія Буяльського, Віталія Миколенка, Володимира Шепелєва, Віктора Циганкова, Микиту Бурду та Романа Яремчука.

Загальна ж група після бігової розминки приступила до вправ із м'ячем. Вони включали традиційні перепасовки, квадрати та удари по воротах. Серед інших працювали і Роман Безус з Едуардом Соболем, які після тривалої перерви повернулися до лав національної збірної.

В якості спеціальної вправи помічник Шевченка Мауро Тассотті займався підготовкою до стандартних ситуацій із групою захисників синьо-жовтих. Серед них були Олександр Караваєв, Едуард Соболь, Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Богдан Бутко та Микола Матвієнко.

Завершилося тренування двосторонньою грою на половину поля. У Києві наша команда продовжить тренуватися до середи, після чого вилетить до столиці Португалії.

Нагадаємо, що свій стартовий поєдинок у відборі до Євро-2020 збірна України проведе 22 березня в Лісабоні проти португальців. 25 березня на підопічних Андрія Шевченка чекає другий матч відбірного циклу – теж виїзний, із Люксембургом.