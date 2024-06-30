Півзахисники збірної Англії Деклан Райс і Джуд Беллінгем забули про манери в матчі 1/8 фіналу Євро-2024.

Англійці з великими проблемами пройшли у чвертьфінал. Скромна Словаччина перемагала до 90+5 хвилини, коли рахунок зрівняв Беллінгем. Джуд після такого важливого гола святкував, вказуючи на свій пах тренерській лаві суперника.

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Після фінального свистка (Англія перемогла в овертаймі) Деклан Райс побіг до технічної зони Словаччини й вигукував образи. Хавбек Арсенала вимагав у словаків "заткнутися", а головного тренера Франческо Кальцону назвав "лисою п**дою".