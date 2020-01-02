Дві молоді зірки Шахтаря та Лєднєв потрапили до списку потенційних відкриттів 2020 року за версією УЄФА

Рейтинг найбільш перспективних зірок європейських чемпіонатів не обійшовся без представників УПЛ.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував топ-50 молодих гравців, за якими варто стежити у 2020 році.

Динамо визначилося із майбутнім Тимчика та Лєднєва

Серед зіркових талантів знайшлося місце і трьом представникам українського чемпіонату. Це бразильці Додо і Тете з Шахтаря, а також хавбек Зорі Богдан Лєднєв, контракт якого належить київському Динамо. 21-річний латераль "гірників" провів у поточному сезоні 16 матчів у всіх турнірах (2 голи і 3 асисти), його молодший на два роки одноклубник – 17 (чотири голи і стільки ж асистів). Статистика лідера луганців вражає ще більше – 10 голів і три результативні передачі в 21 матчі.

Відзначимо, що до рейтингу також потрапили такі відомі тінейджери як Мейсон Грінвуд (МЮ), Ансу Фаті (Барселона), та Габріел Мартінеллі (Арсенал).

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