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Дві молоді зірки Шахтаря та Лєднєв потрапили до списку потенційних відкриттів 2020 року за версією УЄФА

16:34 501 Читать на русском
Дві молоді зірки Шахтаря та Лєднєв потрапили до списку потенційних відкриттів 2020 року за версією УЄФА
Тете / Сайт Шахтаря

Рейтинг найбільш перспективних зірок європейських чемпіонатів не обійшовся без представників УПЛ.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував топ-50 молодих гравців, за якими варто стежити у 2020 році.

Динамо визначилося із майбутнім Тимчика та Лєднєва

Серед зіркових талантів знайшлося місце і трьом представникам українського чемпіонату. Це бразильці Додо і Тете з Шахтаря, а також хавбек Зорі Богдан Лєднєв, контракт якого належить київському Динамо. 21-річний латераль "гірників" провів у поточному сезоні 16 матчів у всіх турнірах (2 голи і 3 асисти), його молодший на два роки одноклубник – 17 (чотири голи і стільки ж асистів). Статистика лідера луганців вражає ще більше – 10 голів і три результативні передачі в 21 матчі.

Відзначимо, що до рейтингу також потрапили такі відомі тінейджери як Мейсон Грінвуд (МЮ), Ансу Фаті (Барселона), та Габріел Мартінеллі (Арсенал).

Сенсаційне Динамо-2016, яке вибило Бенфіку і Наполі: зірки Юнацької Ліги УЄФА – де вони зараз?

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