Дві гармати Маліновського опинились у топі голів Аталанти за 2020 рік
Розкішні удари Руслана Маліновського чи не завжди отримують визнання.
Аталанта підбила підсумок року, що минув. Зокрема, клуб зробив підбірку найкрасивіших голів 2020-го та опублікував її на своєму Youtube-каналі.
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Туди потрапили і два шедеври Маліновського: перший – це гармата з дальньої дистанції у матчі з Лаціо, другий – ідеальний удар зі штрафного у поєдинку з Фіорентиною. Останній, до слова, потрапив ще й у топ м'ячів грудня.
Зауважимо, Руслан провів 13 матчів за Аталанту в поточному сезоні, відзначився одним голом та двома асистами.
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