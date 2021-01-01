Розкішні удари Руслана Маліновського чи не завжди отримують визнання.

Аталанта підбила підсумок року, що минув. Зокрема, клуб зробив підбірку найкрасивіших голів 2020-го та опублікував її на своєму Youtube-каналі.

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Туди потрапили і два шедеври Маліновського: перший – це гармата з дальньої дистанції у матчі з Лаціо, другий – ідеальний удар зі штрафного у поєдинку з Фіорентиною. Останній, до слова, потрапив ще й у топ м'ячів грудня.

Зауважимо, Руслан провів 13 матчів за Аталанту в поточному сезоні, відзначився одним голом та двома асистами.

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