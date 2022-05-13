Валерій Лобановський пішов з життя 13 травня 2002 року. Інсульт, який стався 7 числа під час матчу проти Металурга в Запоріжжі, став фатальним для тренера Динамо. Після операції легендарний футболіст і наставник так і не прийшов до тями. Лобановський помер у віці 63 роки.

"Мене вдарив тренер, я йшов і плакав": останнє інтерв’ю Чубарова – легендарний адміністратор Динамо обожнював поезію

Динамо на своєму офіційному сайті повідомило, що через воєнний стан клуб змушений відмовитися від проведення традиційного мітингу пам'яті Валерія Лобановського та будь-яких масових заходів, зокрема покладаня квітів до пам'ятника великому Метру. Водночас у складний період, коли Україна відстоює свою незалежність, Динамо просить вшанувати пам’ять легендарного тренера самостійно.

Нагадаємо, у статусі гравця Валерій Васильович виграв чемпіонат і Кубок СРСР. У ролі тренера здобутки були куди вагомішими – 8 чемпіонств СРСР, 6 перемогу у Кубку СРСР, бронза Олімпіади-1976, 5 титулів чемпіона України, 3 перемоги в Кубку України, срібло Євро-1988, перемоги в Кубку Кубків (1975, 1986), Суперкубок Європи-1975 і три виходи в півфінал КЄЧ/ЛЧ (1977, 1987, 1999).

"Очі закриті, голову закинув": трагічний матч Лобановського, остання заміна і майбутній капітан Динамо в ролі болбоя