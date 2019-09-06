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Два вражаючих досягнення Рамоса у відеоогляді матчу Румунія – Іспанія – 1:2

01:02 21 Читать на русском
Два вражаючих досягнення Рамоса у відеоогляді матчу Румунія – Іспанія – 1:2
Серхіо Рамос / фото із соцмереж

Захисник і капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос став автором одного з двох голів своєї команди в матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року з Румунією (2:1).

59’ Флорін Андоне
 
Серхіо Рамос 29’
Пако Алькасер 47’
Дієґо Льоренте 79’
29’ Серхіо Рамос
47’ Пако Алькасер
59’ Флорін Андоне
79’ Дієґо Льоренте

Серхіо відкрив рахунок у звітному матчі на 29-й хвилині, реалізувавши пенальті. Статистика 33-річного захисника Реала у збірній вражає – він забиває за національну команду у 8 з останніх 9 матчів.

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Окрім того, гол у ворота Румунії став для Рамоса 21-м у футболці збірної Іспанії, що дозволило йому увійти в десятку найкращих бомбардирів "червоної фурії", наздогнавши Мічела.

Головним бомбардиром в історії збірної Іспанії залишається Давід Вілья, на рахунку якого 59 голів на міжнародному рівні.

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Теги
Іспанія Іспанія Іспанія Відеоновини Євро-2020 Румунія - Іспанія Серхіо Рамос Серхіо Рамос
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