Два вражаючих досягнення Рамоса у відеоогляді матчу Румунія – Іспанія – 1:2

Захисник і капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос став автором одного з двох голів своєї команди в матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року з Румунією (2:1).

Серхіо відкрив рахунок у звітному матчі на 29-й хвилині, реалізувавши пенальті. Статистика 33-річного захисника Реала у збірній вражає – він забиває за національну команду у 8 з останніх 9 матчів.

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Окрім того, гол у ворота Румунії став для Рамоса 21-м у футболці збірної Іспанії, що дозволило йому увійти в десятку найкращих бомбардирів "червоної фурії", наздогнавши Мічела.

Головним бомбардиром в історії збірної Іспанії залишається Давід Вілья, на рахунку якого 59 голів на міжнародному рівні.