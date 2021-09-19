Перше в історії Північне дербі в другій Бундеслізі завершилося на користь Гамбурга – 0:2.

Німеччина. Друга Бундесліга, 7 тур

Вердер – Гамбург – 0:2

Голи: Глятцель, 2, Хайєр, 45+1

Вилучення: Гросс, 32 – Шонлау, 52

Гамбург швидко повів у рахунку, після чого пішла інтенсивна гра з великою кількістю боротьби та фолів. У середині першого тайму Вердер втратив одного гравця – капітан Гросс грубо в'їхав у голкіпера.

Залишившись у меншості, бременці заграли краще. Дукш красивим ударом зі штрафного зрівняв рахунок, однак арбітр скасував гол. Причина цікава – захисник Вердера Вайзер стояв в одній стінці з гравцями Гамбурга, бо не знав правил.

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Під завісу першого тайму Гамбург подвоїв перевагу, а на старті другого Шонлау отримав другу жовту та вирівняв склади. Гамбург весь другий тайм відбивався і в підсумку вистояв перемогу. "Червоноштанники" набрали 12 очок і повернулися в групу лідерів Другої Бундесліги. У Вердера – 11 пунктів.

Відеоогляд першого тайму, в якому вмістилися всі головні події: