Два вилучення і скасована краса – Гамбург і Вердер видали гаряче дербі в другій Бундеслізі
Перше в історії Північне дербі в другій Бундеслізі завершилося на користь Гамбурга – 0:2.
Німеччина. Друга Бундесліга, 7 тур
Вердер – Гамбург – 0:2
Голи: Глятцель, 2, Хайєр, 45+1
Вилучення: Гросс, 32 – Шонлау, 52
Гамбург швидко повів у рахунку, після чого пішла інтенсивна гра з великою кількістю боротьби та фолів. У середині першого тайму Вердер втратив одного гравця – капітан Гросс грубо в'їхав у голкіпера.
Залишившись у меншості, бременці заграли краще. Дукш красивим ударом зі штрафного зрівняв рахунок, однак арбітр скасував гол. Причина цікава – захисник Вердера Вайзер стояв в одній стінці з гравцями Гамбурга, бо не знав правил.
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Під завісу першого тайму Гамбург подвоїв перевагу, а на старті другого Шонлау отримав другу жовту та вирівняв склади. Гамбург весь другий тайм відбивався і в підсумку вистояв перемогу. "Червоноштанники" набрали 12 очок і повернулися в групу лідерів Другої Бундесліги. У Вердера – 11 пунктів.
Відеоогляд першого тайму, в якому вмістилися всі головні події: