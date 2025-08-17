Барселона перемогла Мальорку у матчі 1-го туру Ла Ліги нового сезону (3:0). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Каталонці відкрили рахунок вже на 7-й хвилині. Ямал виконав класну подачу на дальню стійку, яку замкнув Рафінья. Незабаром скандальний гол забив Ферран Торрес, гравець "синьо-гранатових" пробив по воротах, попри те, що гравець Мальорки Райльо впав на газон. Удар вийшов точним – 2:0.

Барселона стартувала зі скандальної перемоги над Мальоркою – балеарці залишились вдев'ятьох до перерви, дебют Рашфорда

Вже на 33-1 хвилині Морланес отримав другу жовту картку, залишивши господарів в меншості. А ще через кілька хвилин Мурікі влетів ногою в обличчя Гарсії та був вилучений з поля. Наприкінці основного часу Ямаль встановив остаточний рахунок матчу, ефектно пробивши в дальну дев'ятку.