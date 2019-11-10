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Два вилучення і нереалізований пенальті у відеоогляді матчу Зоря – Колос – 2:0

17:00 200 Читать на русском
Два вилучення і нереалізований пенальті у відеоогляді матчу Зоря – Колос – 2:0
Зоря – Колос – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Зоря здобула впевнену перемогу над Колосом у матчі 14 туру УПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів гри на сайті "Футбол 24".

31’ Владлен Юрченко
90+1’ Владислав Кочергін
 
Віталій Гавриш 55’
Євген Морозко 77’
31’ Владлен Юрченко
55’ Віталій Гавриш
77’ Євген Морозко
90+1’ Владислав Кочергін

Команди обмінялися небезпечними випадами у дебюті зустрічі, однак жоден з них не завершився голом. Рахунок був відкритмй на 31-й хвилині – Русин заробив пенальті, а Юрченко впевнено виконав покарання.

Зоря перемогла Колос і вийшла на другу позицію – ковалівці догравали матч вдев'ятьох, Шевченко потягнув пенальті

Після перерви Колос зробив кілька відчайдушних спроб відігратися, але ковалівці самі розтринькали свої шанси. Гості навіть не реалізували пенальті – Шевченко впорався з ударом Волкова. До всіх проблем команди Руслана Костишина додалися два вилучення, які практично позбавили Колос шансів на очки. Більше того, у кінцівці зустрічі Кочергін з передачі Лєднєва подвоїв первагу Зорі.

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Зоря - Колос Зоря Зоря Відеоновини Колос Колос
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