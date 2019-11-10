Два вилучення і нереалізований пенальті у відеоогляді матчу Зоря – Колос – 2:0

Зоря здобула впевнену перемогу над Колосом у матчі 14 туру УПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів гри на сайті "Футбол 24".

Команди обмінялися небезпечними випадами у дебюті зустрічі, однак жоден з них не завершився голом. Рахунок був відкритмй на 31-й хвилині – Русин заробив пенальті, а Юрченко впевнено виконав покарання.

Зоря перемогла Колос і вийшла на другу позицію – ковалівці догравали матч вдев'ятьох, Шевченко потягнув пенальті

Після перерви Колос зробив кілька відчайдушних спроб відігратися, але ковалівці самі розтринькали свої шанси. Гості навіть не реалізували пенальті – Шевченко впорався з ударом Волкова. До всіх проблем команди Руслана Костишина додалися два вилучення, які практично позбавили Колос шансів на очки. Більше того, у кінцівці зустрічі Кочергін з передачі Лєднєва подвоїв первагу Зорі.