Перший тайм завершився без голів. Десна мала відчутну перевагу, але заважали сейви Волинця і власна неточність. На початку другої половини кіпер Колоса здійснив черговий порятунок, а вдале добивання Безбородька обірвав свисток арбітра – офсайд.

Десна вдома програла Колосу – все вирішило вилучення Селіна

Переломним стало вилучення Селіна на 53-й хвилині. Екс-захисник Динамо та збірної України прихопив Ільїна, який вже рвався на рандеву з кіпером. Незабаром Колос скористався кількісною перевагою. Чорноморець відборовся у карному майданчику та відкинув м'яч Сітчінаві. Грузин красиво пробив зовнішньою стороною стопи – перший гол Ніки за Колос. На останніх хвилинах Дієго Сантос вирівняв склади, проте це не допомогло Десні.