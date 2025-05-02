Два українці ведуть битву за восьме місце АПЛ – воно несподівано може дати історичну путівку в єврокубки
Борнмут Іллі Забарного та Брентфорд Єгора Ярмолюка мають шанс потрапити в єврокубки наступного сезону
Прекрасні результати Борнмута в поточному сезоні можуть дати свої плоди. Команда Іллі Забарного вибула з боротьби за ЛЧ та ЛЄ, але все ще може потрапити в Лігу конференцій.
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Окрім "вишень" претендентом на єврокубки несподівано став Брентфорд Єгора Ярмолюка. Колектив Томаса Франка суттєво додав в результатах на фініші сезону і може фінішувати на історично високому місці.
Чудові виступи інших англійських команд в єврокубках можуть створити умови, при яких восьме місце АПЛ даватиме право команді, яка його посяде за підсумками сезону, брати участь в континентальних турнірах в наступному сезоні. Окрім Брентфорда і Борнмута, на восьме місце претендують ще Брайтон, Фулхем та Крістал Пелас.
Додамо, що Крістал Пелас може здобути путівку в єврокубки іншим шляхом – у випадку перемоги в фіналі Кубка Англії над Манчестер Сіті. Якщо "містяни" програють на Вемблі, восьме місце АПЛ не зможе потрапити в Лігу конференцій на наступний сезон.
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