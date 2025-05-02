Прекрасні результати Борнмута в поточному сезоні можуть дати свої плоди. Команда Іллі Забарного вибула з боротьби за ЛЧ та ЛЄ, але все ще може потрапити в Лігу конференцій.

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Окрім "вишень" претендентом на єврокубки несподівано став Брентфорд Єгора Ярмолюка. Колектив Томаса Франка суттєво додав в результатах на фініші сезону і може фінішувати на історично високому місці.

Чудові виступи інших англійських команд в єврокубках можуть створити умови, при яких восьме місце АПЛ даватиме право команді, яка його посяде за підсумками сезону, брати участь в континентальних турнірах в наступному сезоні. Окрім Брентфорда і Борнмута, на восьме місце претендують ще Брайтон, Фулхем та Крістал Пелас.

Додамо, що Крістал Пелас може здобути путівку в єврокубки іншим шляхом – у випадку перемоги в фіналі Кубка Англії над Манчестер Сіті. Якщо "містяни" програють на Вемблі, восьме місце АПЛ не зможе потрапити в Лігу конференцій на наступний сезон.

Brentford ?????? made a huge step towards a Top 8 finish after beating Forest ?????? away yesterday!



There's total madness in the race for that potential* European ticket with 4 teams with very, very close chances ️



To finish Top 8 in EPL (as of 1 May):

...

98% ?????? Aston Villa… pic.twitter.com/qZVwPhV9dA — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 2, 2025

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