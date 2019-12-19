Два українці потрапили у символічну збірну групи I в Лізі Європи, – Whoscored

Статистичний портал WhoScored назвав найкращих гравців групи І у Лізі Європи 2019/20. Серед них є два українці.

У символічну збірну групи І Ліги Європи 2019/20 за версією WhoScored увійшов захисник Олександрії Денис Мірошніченко. Також у компанію найкращих потрапив захисник Гента і збірної України Ігор Пластун.

Динамо делегувало 6-х гравців у символічну збірну групи в Лізі Європи, – Whoscored

За даними порталу, Мірошніченко має середню оцінку 6,9 балів, а Пластун – 7,2. Найвище WhoScored оцінив форварда Гента Лорана Депуатра – 7,5 балів.

Нагадаємо, переможцем групи І став Гент, який набрав 12 очок. Олександрія посіла четверте місце з 3 заліковими балами.

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