Двоє українців потрапили до символічної збірної 3-го туру Ліги Європи за версією УЄФА

Прес-служба УЄФА визначила найкращих гравців за підсумками 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

До символічної збірної за підсумками ігрового дня потрапили два гравці збірної України – нападник Гента Роман Яремчук та захисник Динамо Артем Шабанов.

УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи

Воротар: Сафонов (Краснодар)

Захисникики: Аїлтон (Карабах), Вейндал (АЗ), Шабанов (Динамо), Ескудеро (Севілья)

Півзахисники: Кінтана (Карабах), Коопмейнерс (АЗ), Васкес (Севілья)

Нападники: Ідрісі (АЗ), Яремчук (Гент), Пепе (Арсенал)

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Відзначимо, що Яремчук дублем допоміг Генту врятуватися від поразки з Вольфсбургом (2:2). Натомість Шабанов зрівняв рахунок у матчі між Динамо та Копенгагеном (1:1).