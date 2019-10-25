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Двоє українців потрапили до символічної збірної 3-го туру Ліги Європи за версією УЄФА

12:09 680 Читать на русском
Двоє українців потрапили до символічної збірної 3-го туру Ліги Європи за версією УЄФА
Роман Яремчук та Артем Шабанов / фотоколаж: Футбол 24

Прес-служба УЄФА визначила найкращих гравців за підсумками 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

До символічної збірної за підсумками ігрового дня потрапили два гравці збірної України – нападник Гента Роман Яремчук та захисник Динамо Артем Шабанов.

УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи

Воротар: Сафонов (Краснодар)

Захисникики: Аїлтон (Карабах), Вейндал (АЗ), Шабанов (Динамо), Ескудеро (Севілья)

Півзахисники: Кінтана (Карабах), Коопмейнерс (АЗ), Васкес (Севілья)

Нападники: Ідрісі (АЗ), Яремчук (Гент), Пепе (Арсенал)

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Відзначимо, що Яремчук дублем допоміг Генту врятуватися від поразки з Вольфсбургом (2:2). Натомість Шабанов зрівняв рахунок у матчі між Динамо та Копенгагеном (1:1).

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Теги
Артем Шабанов Артем Шабанов Динамо Динамо Ліга Європи Головне УЄФА Роман Яремчук Роман Яремчук Гент Гент
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