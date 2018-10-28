"Два тайми по 30 хвилин", – Де Лаурентіс хоче революційно змінити футбол

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс розповів про зміни, які, на його думку, потрібні футболу.

"Футбол – важлива галузь. Без обмежень, які накладають ФІФА і УЄФА і які повертають нас в старовину, гра буде мати ще більшу цінність. Ми повинні дивитися в майбутнє, молодь захоплена відеоіграми. Ми тонемо зараз, ми знищуємо футбол. Ви побачите, що через вісім років діти, які тільки народилися, не будуть цікавитися футболом. Ми старі ідіоти, це наша вина.

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Є дуже нудні матчі. Футбольні ігри дуже довгі, ви засинаєте. Треба грати два тайми по 30 хвилин з перервами посередині. А для чого ще потрібен тренер? Вони ж не всі як Карло Анчелотті, багато розмовляють зі своїми гравцями. Є й такі, як Мауріціо Сарри.

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Ми повинні все змінити. Чому Європа не працює? Тому що це повинна бути Європа з Англії, Франції, Італії, Німеччини та Іспанії. Крапка. Те ж саме в футболі. Треба робити турнір п'яти націй замість Ліги чемпіонів, де виступатимуть по чотири кращі клуби, тобто 20 команд. Жеребкуванням будемо просто визначати, де пройдуть матчі – вдома чи на виїзді. По вівторках, середах, четвергах граємо новий турнір, в суботу, неділю і понеділок – національні чемпіонати", – цитує Де Лаурентіса АS.