ЛНЗ зіграв внічию з Кривбасом (0:0) у матчі сьомого туру УПЛ.

Вже на старті зустрічі міг забивати Яшарі, але влучив у поперечку. У другому таймі Вілівальд забив гол після подачі Микитишина, але взяття воріт скасували через офсайд. Пізніше Яшарі віддав пас у штрафний на Ассінора, але форвард не влучив у ворота з убивчої дистанції.

ЛНЗ та Кривбас поділили очки, розписавши нічию – марнотратство моментів і два скасовані голи

На 80-й хвилині Проспер реалізував вихід віч-на-віч, але перед цим Кравчук забіг у офсайд. В підсумку матч завершився "сухою" нічиєю.

