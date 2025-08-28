Бенфіка обіграла Фенербахче (1:0) і вийшла в основний етап Ліги чемпіонів. Дивіться гол і огляд матчу на "Футбол 24".

Перед матчем головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью обіцяв, що його команда пройде Бенфіку – або в основний час, або в серії пенальті. Але португальський наставник не дотримав свого слова – гол "орла" Керема Актюркоглу став єдиним у матчі.

Трубін вийшов у основний етап ЛЧ, вшосте поспіль зігравши без пропущених голів – Бенфіка відправила Моурінью в ЛЄ

При цьому бригада арбітрів на чолі зі Славко Вінчичем скасувала ще два голи Бенфіки. Актюркоглу після того, як відправив м'яч у сітку, насамперед подивився на лайнсмена – він хотів переконатися, що його гол був забитий легітимно.

Після перерви ключовою подією зустрічі стало вилучення Таліски, колишньої зірки Бенфіки.

У Анатолія Трубіна роботи було не так багато.