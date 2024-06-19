Грузія поступилася Туреччині (1:3) в рамках 1-го туру Євро-2024. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Команди подарували глядачам яскравий атакувальний футбол. Перший тайм завершився внічию. На розкішний гол Мюлдюра з лету відповів Мікаутадзе, який вдало зреагував на простріл від партнера.

Грузія незабутньо дебютувала на Євро – Туреччина перемогла завдяки шедеврам і покарала голкіпера, який пішов атакувати

Другий тайм був іще кращим, але там краще своїми моментами розпорядила Туреччина. Арда Гюлер забив іще один шедевр, технічно закрутивши м'яч у дальню дев'ятку. Крапку поставив Атюркоглу, який забивав у порожні порота, оскільки голкіпер Грузії пішов допомагати в атаці, й після чергового кутового турки перехопили м'яч і покарали Мамардашвілі за таку сміливість.