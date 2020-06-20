Два шедевральних голи у відеоогляді матчу Уотфорд – Лестер

Уотфорд розписав результативну нічию із Лестером у рамках 30-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Команди провели жвавий поєдинок, але відкрити рахунок ніяк не вдавалося. Лише перед самісіньким фінальним свистком телеглядачі отримали бажане. І заради такого варто було зачекати.

Лестер не втримав перемогу над Уотфордом: 30-й тур АПЛ, субота

Спочатку Бен Чілвел відрив рахунок розкішним ударом з лівого краю штрафного, але лише через три хвилини Доусон після розіграшу кутового вирівняв становище, виконавши бісиклету. Матч завершився з рахунком 1:1.