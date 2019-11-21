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Два провідних гравці Арсенала вибули через травми

16:10 165 Читать на русском
Два провідних гравці Арсенала вибули через травми
Дані Себальйос / Reuters

Гравці Арсенала Дані Себальйос та Сеад Колашинац не зможуть допомогти команді найближчим часом.

 

Дані Себальйос травмував ліве стегно в матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти Гімараєша та пропустить близько місяця, інформує офіційний сайт Арсенала.

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Зазначається, що Колашинац зазнав аналогічної травми в матчі збірної, а терміни відновлення стануть відомі після проведення детального обстеження.

До слова, Арсенал посідає 6 місце в АПЛ маючи в активі 17 очок (стільки ж має Шеффілд Юнайтед). Наступний матч в рамках 13-го туру АПЛ "каноніри" проведуть проти Саутгемптона 23 листопада, початок о 17:00.

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Англія Арсенал - Саутгемптон Сеад Колашинац Сеад Колашинац Дані Себальйос Дані Себальйос Арсенал Арсенал
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