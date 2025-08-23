Як багато розмов точилося упродовж минулого сезону, щоб синхронізувати і зачинити трансферне вікно в Європі до старту нової кампанії. На словах усі ніби готові, а коли дійшло до справ, то порозумітися так і не змогли.

Мілан пригадав легендарний хет-трик Шевченка в Суперкубку Італії – кадри, які викликають ностальгію

Я згадую це, бо ось стартує Серія А 2025/26. Ви відкрили цей матеріал, щоб трішки підготуватися, заповнити якісь прогалини. Однак ще через тиждень частина тексту втратить актуальність. Чимало клубів ледь у судомах не б'ються – так намагаються закрити прогалини у складі. Причому в пошуках такі клуби і таких гравців, що це реально має вплинути на розподіл сил у сезоні.

Простіше почати з тренерів, бо тут вже все сформовано. Чемпіонат Італії цього літа, здається, побив рекорд за кількістю перестановок. Аж 13! Так, я сюди рахую ще й Ігора Тудора, який навесні встиг провести кілька турів, екстрено замінивши Тьягу Мотту.

Фаворити ті ж самі

Але баланс сил між ними змінився. Якщо торік Інтеру за потенціалом не було рівних, то зараз він підпустив конкурентів. Конкурента. І не просто підпустив, а щонайменше дав зрівнятися зі собою. Наполі – найкраща команда Серії А (володарка Скудетто ж). Для Антоніо Конте провели дуже якісне вікно, найкраще на Апеннінах. Зараз лише тривожить травма Ромелу Лукаку, який не гратиме до січня. Заміну для нього вже шукають.

У розпорядженні "адзуррі", можливо, найкращий воротар ліги, його дублер входить у топ-5. Найнадійніша оборона минулого розіграшу отримала підсилення лідером Болоньї та десантом з Іспанії. Кевін де Брюйне в спарингах показав, що прибув до Неаполя не засмагати. Лоренцо Лукка дозволяє зараз шукати заміну Лукаку спокійно й не переплачувати, хлопець під основу й так уже є.

Антоніо Конте – найкращий тренер чемпіонату без жодних але. Він майстерно використав Скудетто, щоб вибити з Де Лаурентіса підсилення. Тепер у нього куди сильніший склад і говорити про боротьбу за чемпіонство треба голосно. Так, Наполі не матиме змоги зосередитись виключно на чемпіонаті. Але це вже команда, створена для боротьби на всіх фронтах. Якщо вона не виграє титул, виникнуть серйозні питання.

Минулий сезон став останнім, коли кадрова перевага Інтера над іншими була величезною. Сімоне Індзагі за таких умов зміг виграти лише одне Скудетто (хоч воно й стало 20-м). Низка кубків та фінали ЛЧ не дають сказати, що тренер справлявся погано, але особисто в мене є відчуття, що у такій лізі такий Інтер за ті чотири сезони мав би стати чемпіоном разів так зо три.

Індзагі більше немає, зате є Крістіан Ківу. Румун лише починає шлях самостійного тренера в дорослому футболі, зате добре знає внутрішню кухню Інтера, бо з 2018 року працював з різними юнацькими командами. Новий наставник уже заявив про бажання змінити стиль. Кардинально не вийде, бо склад той же, але розставити інші акценти – запросто. До кінця літа Ківу ще чекає молодого центрбека (замість "пенсіонерів" Ачербі й Де Врея) та динамічного центрального півзахисника (на кшталт Ману Коне з Роми).

Замість прогнозу для команди наведу цитату одного з вас, читачів: "Інтер з таким набором футболістів має фінішувати в топ-4 навіть без тренера". Таку думку можна сприймати по-різному, однак раціональне зерно в ній є. Від Крістіана Ківу не повинно залежати, чи вийде Інтер в Лігу чемпіонів. Це завдання, яке навіть не варто ставити під сумнів. Насправді від того, як швидко й наскільки успішно румун і команда адаптуються один до одного, залежать чемпіонські амбіції. Інтер досі залишається серед головних претендентів на Скудетто.

Поруч із троном

Ювентус по-справжньому не боровся за титул уже п'ять років. Можете в це повірити? Де й поділося майже десятиліття домінування. Джон Елкан не хоче це сприймати, хоче бачити клуб на вершині – там же був Андреа Аньєллі, а не він. Його ж рішення поки дивні. Запросив Тьягу Мотту, накупив йому футболістів, а потім вигнав напівдорозі. Перетрусив увесь менеджмент. Мріяв повернути Конте, а довелося довіритися Ігору Тудору.

Цього літа клуб розплачується за помилки, не може активно купувати. Але ж вдалося забрати Джонатана Девіда вільним агентом. Центр нападу був єдиною справжньою проблемою, на решті позицій Юве поруч із найкращими в Серії А. Не забувайте про повернення Бремера, з яким захист має стати монолітним. Словом, з іменами проблем нема, але КОМАНДИ в Турині не бачили вже кілька років. Якщо Тудор її організує, Інтеру й Наполі доведеться озиратися собі за спину.

Торік аж до Різдва Аталанта була реальним претендентом на Скудетто. Навіть Джан П'єро Гасперіні почав публічно про це говорити, і ці заяви сприймали серйозно. Не знаю, що кухарі Зігонії додали в панеттоне, але далі з результатами ставало лише гірше. Ще й сивочолий гетьман почав натякати, що час прощатися. До фінішу докотилися за інерцією. Не знаю, що здивувало більше: демарш Гасперіні чи призначення замість нього Івана Юріча.

Якщо ж абстрагуватися від минулого сезону тренера, де він робив неправильно все, що тільки міг, то в цьому рішенні бергамців навіть можна знайти логіку. Замість Джан П'єро запросили одного з його учнів. Не найгіршого, до речі. Це говорить про бажання зберегти стиль. Замість Матео Ретегі купили Ніколу Крстовіча, а якщо ще й Лукман знову захоче грати, Аталанта буде серед еліти. Склад там не слабший, ніж був торік. Може, навіть навпаки.

Про Мілан це можна говорити без сумнівів. Просто треба було замість шведського базікала довірити справи дядькам з досвідом. Іглі Таре провів чудове трансферне вікно. У цій оцінці не стільки варто враховувати новачків, а розпродаж баласту на багато-багато мільйонів. Після таких змін рік без Ліги чемпіонів може стати прихованою перевагою на внутрішній арені.

Футбольною частиною керуватиме Массімілано Аллегрі. Так, від цього фахівця не дочекаєшся тактичних революцій і, особливо, яскравої гри, але з його досвідом та авторитетом не мало б бути проблемою налагодити атмосферу за межами поля, а зі стабільним колективом Макс уміє досягати успіху. Тим більше Мілан став сильнішим практично на всіх позиціях. Навіть продаж найкращого півзахисника Серії А можна пробачити, якщо замість нього приходять Модріч, Річчі та Яшарі. Якщо на притирання новачків і механізмів не знадобиться багато часу, та ще й без необхідності грати в єврокубках Мілан справді може опинитися серед фаворитів цього сезону.

Рома теж хотіла б зануритися в таку масштабну перебудову практично за одне літо. Джан П'єро Гасперіні на це навіть розраховував, але ФФП має свої умови. Тренер трохи стримується, щоб не поводитися, як в Аталанті, хоча вдається не завжди. Побурчати перед пресою – це запросто. Його можна зрозуміти, бо цим переїздом він трохи ставить під удар своє реноме. У столиці багато що треба доводити заново, тут вам не Бергамо.

Маркевич дав пораду Довбику і назвав клуб, який підійде українцю

Трансферів не так багато, але конкурент Артему Довбику вже є. Якщо вірити римській пресі, українець якщо й залишиться в команді, то основним не буде. Я ж не скажу, що перевага Евана Фергюсона аж така, йому теж ще треба показати себе в Серії А. Рома стартуватиме не укомплектованою, Гасперіні ще треба захисник і нападник (два, якщо Довбика продадуть). І це саме той випадок, коли два підписання (і їхня якість) можуть стати ключовими для реальних амбіцій на сезон.

За ким цікаво постежити

У цій номінації Комо поза конкуренцією. Яскравий минулий сезон, Сеск Фабрегас відмовив Інтеру й Байєру, щоб продовжити проєкт, клуб знову витрачає понад 100 мільйонів на трансфери. Після таких інвестицій боротьба за єврокубки вже не має бути табу. Інша справа, як швидко всі новачки засвоять філософію (стиль же точно не має змінитися) й почнуть приносити результат. Торік команда Фабрегаса добряче буксувала на початку, набравши хід аж навесні. Якщо це повториться, то серйозно говорити про покращення турнірного становища не доводиться. Це і стане перевіркою, наскільки власники вірять у свій план і готові чекати.

Лаціо повернув Мауріціо Саррі, але залишив його без підсилення. Римляни через проблеми з фінансами не можуть ні купувати гравців, ні підписувати нові контракти з тими, хто вже є в команді. Тренер дізнався про це вже після призначення, але вирішив залишитися. Зараз уся надія на нього – що він зможе вивільнити резерви з наявного складу. Підбір виконавців справді непоганий, потенціал є. Якщо не завалити першу частину сезону й залатати дірки на ринку в січні, можна поборотися навіть за Лігу Європи.

Фіорентина не змогла втримати Раффаеле Палладіно. Кажуть, не спрацювався зі спортдиром Даніеле Праде. Запрошення Стефано Піолі трохи резонує з двома попередніми наставниками, які пропагували прогресивний футбол. Плюс у тому, що уродженець Парми вміє досягати результату, якщо система вже є. Зараз у "лілій" зіграна команда, усі лідери на місці, новачки якісні. Пощастило, що Кін не захотів у Саудівську Аравію. Навіть з підписанням Джеко й Пікколі це була б величезна втрата. Он у четвер Мойзе за тайм прибив Полісся й оформив собі відпочинок, заробивши червону.

Болонья ж Вінченцо Італьяно зберегла. Після завоювання Кубка його були не проти забрати кілька топів, але він продовжив контракт. "Россоблу" не змінили підхід, знову продали парочку лідерів й натомість привезли гравців, яких потрібно розвивати. Ризикну спрогнозувати, що Італьяно зосередиться на Лізі Європи. З Фіорентиною він двічі грав у фіналі ЛК, а торік виступи в ЛЧ припали на початок каденції, коли не все працювало ідеально. А що точно не зміниться – Болонья гратиме в яскравий футбол.

Дженоа вірить у Патріка Вієйра, який, схоже, не дуже вірить в Руслана Маліновського. На позицію українця підписали аж трьох конкурентів, в кубковому матчі зі старту грали саме вони, а наш земляк отримав практику, коли результат вже був визначений. Руслан провів гарну передсезонку, тож іще побореться. Більш глобальна інтрига, чи Вієйра впорається у повноцінній кампанії, а не як тренер-рятівник.

Бонус: якщо ви дочитали до цього місця, то високі шанси, що ви по-справжньому цікавитесь справами у Серії А. У цей матеріал з об'єктивних причин не можна вмістити геть усе, але в телеграм-каналі автора ви зможете знайти детальне прев'ю для кожної команди, просто перейшовши за цим посиланням.