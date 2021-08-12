Експерти англійського телебачення були доволі одностайними у своїх передбаченнях на нову кампанію.

Футбольні зірки каналу ВВС пройшли опитування, в якому повинні були обрати чемпіона та команди топ-4 за підсумками сезону. Серед експертів є такі імениті гравці, як Алан Ширер, Марк Лоуренсон, Мартін Кіоун та інші.

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Претендентами на чемпіонство вважають лише дві команди – Манчестер Сіті (13 голосів) та Челсі (7). Щодо розподілу місць у четвірці також все однозначно. Путівку до Ліги чемпіонів собі гарантують два Манчестери, Челсі та Ліверпуль. Порушником спокою став екс-форвард Евертона та Лідса Джермейн Бекфорд – він єдиний прогнозує, що Лестер залишить Ліверпуль без головного єврокубка.

Нагадаємо, новий сезон АПЛ розпочнеться вже завтра (13 серпня). О 22:00 пролунає стартовий свисток матчу Брентфорд – Арсенал.

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