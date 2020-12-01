Двовладдя в Англії

За підсумками 10-го туру в найжадібнішій лізі світу лідирують відразу дві команди – Тоттенхем і Ліверпуль. Проте, до магічної цифри 21 у пункті очки кожна з команд дійшла по-різному. "Шпори" новий ігровий день у чемпіонаті можуть занести собі до активу. Керманич команди Жозе Моурінью розіграв шахову партію на 0:0 зі своїм учнем із Челсі Френком Лемпардом, як, вочевидь, і планував, і зі спокійною душею може працювати над планом розбору на запчастини кризового Арсенала. А ось "першорозрядник" зі Стемфорд Брідж розчарував – він вже вкотре побоявся зіграти у відкритий футбол із командою топ-6, чим лише підніс води до млина Особливого.

Протистояння учня та вчителя у відеоогляді матчу Челсі – Тоттенхем

Натомість Ліверпуль може подякувати пані Фортуні, що взагалі не програв Брайтону. "Чайки" нічим не поступалися мерсисайдцям, повинні були забивати ще в першому таймі (Мопе не реалізував пенальті) й вкотре довели – їхнє місце у верхній частині таблиці. Та коуч "червоних" Юрген Клопп суто ігрові проблеми не визнав і всі біди своєї команди списав на босів Прем'єр-ліги та телебачення. Мовляв, саме вони винні в посередніх результатах чинного чемпіона. Звісно, це намагання стати поруч із метрами цеху на кшталт сера Алекса Фергюсона, які подібним чином знімали тиск зі своїх команд. Проте, щотижневі скарги Клоппа, схоже, не лише дратують пресу чи фанатів суперників, а й не допомогають його підопічним.

A fascinating interview between Jurgen Klopp and @TheDesKelly discussing Liverpool's draw with Brighton, the Reds' injuries and fixture schedule. pic.twitter.com/s0BhahlUsP — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 28, 2020

Тим часом грандів з прикметником історичні продовжує лихоманити. Передусім йдеться про Арсенал, спостерігати за грою якого – тяжке випробування. "Каноніри" не можуть здобути перемогу в трьох матчах АПЛ поспіль, а в поєдинку проти Вулвз виглядали абсолютно безпорадними. Здається, що для успішного керування клубом калібру лондонського замало трьох років на підхваті навіть в такого тактичного фріка, як Гвардіола. Вчасні ж перемоги аутсайдерів Біліча та Паркера роблять Мікеля Артету ледь не головним претендентом на першу відставку в дивізіоні. Близьким до провалу був і МЮ. Манкуніанці "горіли" Саутгемптону 0:2 після першого тайму, але на лаві запасних Юнайтед знайшовся джокер – Едінсон Кавані. Уругваєць вийшов після перерви й перевернув гру: асистував Бруну Фернандешу, а потім розкішно оформив дубль і вирвав 3 очки для "червоних дияволів". Критики підписання ветерана можуть починати збирати каміння на базі манчестерців у Каррінгтоні...

Блиск Барселони, злидні Реала

Після звитяги в Києві Барселона в неділю оформила другий розгром за тиждень. "Блаугранас" розбили на власному полі Осасуну, та головне не це. По-перше, голами відзначилося проблемне тріо каталонців – Брейтвейт, Грізманн і Коутінью. А по-друге, що найголовніше, данину пам'яті культовому Дієго Марадоні особисто віддав Ліонель Мессі. Лео неймовірно старався усі 90 хвилин, за іронією долі ледь не забив рукою, а потім у стилі легенди накрутив оборону й забив красивий м'яч. За цим настав час перфомансу: Мессі зняв футболку Барси, під якою виявилася майка Ньюеллс Олд Бойз (Марадона у ній пограв на початку 90-х) з особистої колекції аргентинця, та підніс руки вгору до неба, де нині влаштувався футбольний бог...

А ось біди Реала в Прімері тривають. Підопічні Зінедіна Зідана набрали всього 1 очко в останніх трьох турах, а в суботу програли вдома Алавесу. Звісно, ентренадор басків Мачін розбудовує цікавий проект у Віторії, але з суперниками такого рівня у "галактікос" не повинно виникати проблем. Тим не менше, страждання мадридців продовжилися і в 11-му турі чемпіонату: новий пенальті, новий фейл Куртуа, нова травма Азара – готовий набір для третьої в сезоні поразки (стільки ж було за всю кампанію 2019/20). Та списувати Зідана зарано. Масштабність фігури зробила його тривким до критики, а здобуті на чолі Реала трофеї досі убезпечують від принизливої відставки посеред сезону. "Вершкові" все ще претендують на Кубок чемпіонів? Флорентіно Пересу цього достатньо для збереження статус-кво.

Італія

Передчасна смерть Марадони відсунула на другий план події 9-го туру Серії А. Проте, кілька цікавинок трапилися і тут. До перемог Мілана всі почали звикати, тому впевнена звитяга "россонері" над Фіорентиною не здивувала. Натомість тіньовий центральний матч туру між Сассуоло та Інтером відверто розчарував. "Нероверді" стали відкриттям чемпіонату, але спіткнулися фактично на першому серйозному опонентові. Міланці шокували колектив Де Дзербі двома голами в перші 15 хвилин і свідомо віддали ініціативу супернику, перекривши кисень біля своїх володінь. Здолати редути Інтера гравцям Сассуоло так і не вдалося, а "нерадзуррі", яких не критикував хіба лінивий, вже на 2-й сходинці.

Наполі розгромив Рому завдяки перформансу Інсіньє, Мертенса та Руїса – Фонсека зазнав першого гучного фіаско в сезоні

Тим часом Ювентус під керівництвом Андреа Пірло продовжив чергувати перемоги з нічиїми. Цього разу молодий алленаторе вирішив поберегти Роналду й прогадав – без португальця "Стара синьйора" спромоглася лише на один гол у ворота Беневенто й загалом виглядала непереконливо, як і в інших матчах чемпіонату. Зате Наполі влаштував розкішний триб'ют своїй легенді №1, розбивши Рому на стадіоні Дієго Армандо Марадона. "Партенопейці" вийшли на матч у спеціальній формі в стилі збірної Аргентини та впіймали кілька флешбеків від бога з нетрів Буенос-Айреса. Зокрема, під час голу Лоренцо Інсіньє прямим ударом зі штрафного...

Жах вікенду

Не встигли вболівальники широкого спортивного профілю відійти від приголомшливої аварії Ромена Грожана у Формулі-1, як важкої травми зазнав Рауль Хіменес. Форвард Вулверхемптона на старті двобою з Арсеналом зіткнувся головами з Давідом Луїсом і зміг покинути поле лише на ношах. Мексиканець опритомнів у лікарні, але медики діагностували в нього перелом черепа та прооперували. Тепер лідера атак Вулвз, вочевидь, чекатиме тривала реабілітація. У січні 2017-го схожої травми зазнав хавбек Халла Раян Мейсон і, зрештою, був змушений завершити кар'єру в 26 років...

AD10S: Дмитро Джулай – про Дієго Марадону