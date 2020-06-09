Два клуби-невдахи Ліги 1 можуть залишитись у елітному дивізіоні чемпіонату Франції

Аутсайдери французької першості – Ам'єн і Тулуза – отримали шанс на збереження прописки в Лізі 1.

Державна рада Франції (вищий адміністративний суд Французької республіки) визнала законною класифікацію команд у турнірній таблиці Ліги 1 сезону-2019/20 року, але заблокувала пониження у класі Тулузи і Ам'єна, повідомляє видання Get French Football News.

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Це не означає, що вищеназвані клуби таким чином врятувались від вильоту, однак керівництву Професіональної футбольної ліги Франції (LFP) тепер доведеться переглянути формат турніру на наступний сезон. Окрім того, існує ймовірність, що LFP оскаржить рішення, подавши апеляцію.

Нагадаємо, сезон-2019/20 у чемпіонаті Франції був достроково завершений через пандемію COVID-19. У французькій Лізі 1 було зіграно 28 турів. До Ліги чемпіонів вийшли ПСЖ, Марсель і Ренн, у Лігу Європи – Лілль і Реймс, а невдахами турніру стали Ам'єн і Тулуза.

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