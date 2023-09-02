В УЄФА повідомили про підозрілі моделі ставок під час двох матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій 2023/24. Про це інформує The Athletic.

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Увагу керівного європейського органу привернули зустрічі між Алашкертом і Арсеналом Тіват, та РФС і Македонією GP. Вірменська команда перемогла у матчі-відповіді з рахунком 6:1 (заг. 7:2). А латвійська здолала клуб із Північної Македонії 4:1 (заг. 5:1). Обидві гри відбулися 20 липня. Алашкерт і РФС, дві команди-переможці, вилетіли в наступному раунді, тому жодна з чотирьох команд не братиме участі в груповому етапі Ліги конференцій.

Підозрілі моделі ставок викликають занепокоєння, оскільки вони можуть свідчити про договірні матчі чи маніпуляції, неправомірне використання внутрішньої інформації чи інші протиправні дії.

УЄФА, відповідно свого регламенту, розпочав розслідування щодо чотирьох команд.

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