"Емоції переповнюють від такого голу. Дуже радий, що забив переможний м’яч і допоміг команді виграти. Перемога далась нам важко, вона для нас стала першою на виїзді, а це вдвічі приємніше. На останніх секундах зустрічі вирішив взяти ініціативу на себе і так сталось, що забив.

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Стадіон у Ковалівці таки для мене фартовий. Тут я забивав за молодіжну збірну України. Тепер два матчі, дві перемоги, два голи.

Ми перший сезон у Прем’єр-лізі, ми голодні до перемог. Тому для нас кожна перемога – це свято. Упевнений, у другому колі ми ще покажемо, хто ми є насправді, і будемо набирати очки частіше, ніж у першому колі", – сказав Кухаревич в ефірі програми "Тур ONLINE".

Нагадаємо, Рух завдяки голу Кухаревича на шостій доданій хвилині вирвав перемогу у Колоса 2:1 і, набравши 13 очок, піднявся на одинадцяту сходинку турнірної таблиці.

Рух вирвав феєричну перемогу в Колоса – автогол голкіпера, незабитий пенальті, 3 вилучення і шедевр на останніх секундах