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Два матчі 1-го туру Серії А перенесено через трагедію в Генуї

22:00 32 Читать на русском
Два матчі 1-го туру Серії А перенесено через трагедію в Генуї
Два матчі 1-го туру Серії А перенесено через трагедію в Генуї

Матчі 1 туру Серії А Сампдорія – Фіорентина та Мілан – Дженоа будуть зіграні пізніше через обвал мосту в Генуї.

Керівництво Серії А прийняло рішення про перенесення матчів 1-го туру Серії А клубів з Генуї – Сампдорії і Дженоа, повідомляє Football Italia.

Матчі 1-го туру Серії А розпочнуться хвилиною мовчання через трагедію в Генуї

Раніше представники обох команд попросили перенести перші матчі на іншу дату.

"Нові дати проведення двох матчів першого туру будуть оголошені в найближчі дні відповідно до діючих правил", – йдеться в заяві Серії А.

Зазначимо, що Сампдорія мала приймати Фіорентину, а Дженоа зіграти на Сан-Сіро з Міланом.

Італія1 турСан-Сіро (Мілан)

Мілан - Дженоа: Неділя 19 серпня 2018

Мілан
до матчу
2
дн
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23
год
:
18
хв
Дженоа
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
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Сампдорія Сампдорія Італія Мілан - Дженоа Сампдорія - Фіорентина Дженоа Дженоа
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