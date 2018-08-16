Два матчі 1-го туру Серії А перенесено через трагедію в Генуї

Матчі 1 туру Серії А Сампдорія – Фіорентина та Мілан – Дженоа будуть зіграні пізніше через обвал мосту в Генуї.

Керівництво Серії А прийняло рішення про перенесення матчів 1-го туру Серії А клубів з Генуї – Сампдорії і Дженоа, повідомляє Football Italia.

Матчі 1-го туру Серії А розпочнуться хвилиною мовчання через трагедію в Генуї

Раніше представники обох команд попросили перенести перші матчі на іншу дату.

"Нові дати проведення двох матчів першого туру будуть оголошені в найближчі дні відповідно до діючих правил", – йдеться в заяві Серії А.

Зазначимо, що Сампдорія мала приймати Фіорентину, а Дженоа зіграти на Сан-Сіро з Міланом.