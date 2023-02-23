У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із Ліверпулем (2:5) Девід Алаба і Родріго зазнали травм, у зв'язку з чим пропустять матчі з Атлетіко і Барселоною.

Алаба попросив про заміну в середині другого тайму матчу на Енфілді. Після матчу австрієць пройшов медобстеження, за підсумками якого медики Реала встановили гравцеві діагноз – пошкодження м'язів у дистальній третині біцепса правої стегнової кістки. Про це інформує офіційний сайт Реала.

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Згідно з Marca, Алаба вибув приблизно на місяць.

Також завчасно матч із Ліверпулем завершив форвард Родріго. Медики діагностували у нього травму лівого грушоподібного м'яза. Як інформує Marca, термін відновлення бразильця займе до 10 днів.

Обидва футболісти не зможуть зіграти в матчах з Атлетіко (25 лютого) і Барселоною (2 березня) в чемпіонаті Іспанії.

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