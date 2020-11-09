Через травми поле покинули два ключові гравці мадридців – Карім Бензема та Федеріко Вальверде.

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Француз встиг відкрити рахунок, але після перерви відчув біль у стегні і був змушений поступитися місцем Маріано Діасу. Точний термін відновлення Бензема буде відомий лише після детального обстеження, інформує AS. Як відомо, форвард вже давно не викликається до збірної Франції, тому два тижні перерви може використати на своє відновлення.

Ситуація Вальверде дещо гірша. Через тріщину гомілкової кістки він вилетів щонайменше на місяць. Уругвайцю не вистачить паузи на повноцінне відновлення, що додає Зінедіну Зідану кадрових проблем. 21 листопада Реал гратиме проти Вільяреала в рамках Прімери, а 25-го надважливий поєдинок з Інтером у 4 турі ЛЧ.

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