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Два кривдники Шахтаря потрапили до команди тижня в Лізі чемпіонів за версією УЄФА

17:25 272 Читать на русском
Два кривдники Шахтаря потрапили до команди тижня в Лізі чемпіонів за версією УЄФА
Тімоті Кастань / фото із соцмереж

Офіційний сайт УЄФА назвав команду тижня в Лізі чемпіонів за підсумками 6-го туру групового етапу.

Відразу три клуби делегували до символічної збірної по два представники – це Бенфіка, Манчестер Сіті та Аталанта, яка, до слова, обіграла Шахтар і не пустила "гірників" у плей-офф.

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Воротар: Аліссон (Ліверпуль)

Захисники: Тімоті Кастань (Аталанта), Феліпе (Атлетіко), Робін Госенс (Аталанта), Алекс Грімальдо (Бенфіка)

Півзахисники: Піцці (Бенфіка), Жоау Феліш (Атлетіко), Філ Фоден (Манчестер Сіті)

Нападники: Габріел Жезус (Манчестер Сіті), Аркадіуш Мілік (Наполі), Кіліан Мбаппе (ПСЖ).

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Ліга чемпіонів Тімоті Кастань Тімоті Кастань Манчестер Сіті Манчестер Сіті Бенфіка Бенфіка Аталанта Аталанта
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