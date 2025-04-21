Бернлі та Лідс повертаються в елітний англійський дивізіон.

У понеділок, 21 квітня, за два тури до кінця чемпіонату, Бернлі та Лідс гарантували собі підвищення в класі. Бернлі здолав Шеффілд Юнайтед (2:1), а Лідс обіграв Сток Сіті (6:0). Обидві команди набрали по 94 очки в турнірній таблиці, і Лідс випереджає "бордових" завдяки кращій різниці м'ячів (+14).

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Таким чином, Бернлі вдалося повернутися в АПЛ відразу ж після вильоту. Лідсу довелося почекати два роки.

Третій учасник АПЛ визначиться в плей-офф. Наразі місця в зоні плей-офф посідають Шеффілд Юнайтед, Сандерленд, Брістоль Сіті та Ковентрі.

Нагадаємо, що Лідс зацікавлений у послугах форварда Динамо Владислава Ваната.

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