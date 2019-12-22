Два клуби УПЛ претендують на Богданова

Півзахисник Андрій Богданов, який нещодавно покинув Десну, має два варіанти з продовженням кар'єри в Україні.

На 29-річного футболіста, який у поточному сезоні УПЛ зіграв 11 матчів, претендують Ворскла та Колос, інформує Динамоманія.

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Нагадаємо, що Богданов повернувся у чемпіонат України на початку 2019 року після виступів за польську Арку. Також в кар'єрі півзахисника були Олімпік, Волинь, грецький Ерготеліс, Металіст, київський Арсенал, київське Динамо та Олександрія.

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