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Два клуби УПЛ претендують на Богданова

18:19 837 Читать на русском
Два клуби УПЛ претендують на Богданова
Андрій Богданов / фото з відкритих джерел

Півзахисник Андрій Богданов, який нещодавно покинув Десну, має два варіанти з продовженням кар'єри в Україні.

На 29-річного футболіста, який у поточному сезоні УПЛ зіграв 11 матчів, претендують Ворскла та Колос, інформує Динамоманія.

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Нагадаємо, що Богданов повернувся у чемпіонат України на початку 2019 року після виступів за польську Арку. Також в кар'єрі півзахисника були Олімпік, Волинь, грецький Ерготеліс, Металіст, київський Арсенал, київське Динамо та Олександрія.

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Колос Колос Андрій Богданов Андрій Богданов Ворскла Ворскла
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