Після літніх чуток український нападник Роми Артем Довбик знову потрапив у поле зору двох англійських клубів. За даними Ontheminute.com, Ньюкасл і Лідс уважно стежать за ситуацією напередодні наступного трансферного вікна.

Лідс розглядає Довбика як ідеальне придбання для посилення своєї атаки. Його фізичні дані і стабільна результативність роблять його високо цінованим керівництвом англійського клубу. Тим часом Ньюкасл також націлився на центрального нападника Роми. "Сороки" хочуть розширити можливості Едді Хау і розглядають Довбика як потенційне придбання вже в січні.

Рома, в свою чергу, продовжує високо оцінювати форварда, який перейшов минулого літа з Жирони. Однак Артем не переконав Гасперіні, і його відхід, за ціною, що дозволяє уникнути втрат капіталу, може принести тренеру римлян додаткові кошти для подальшого посилення складу.

