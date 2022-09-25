Команда Олександра Петракова обіграла Вірменію з рахунком 5:0. Два безпосередні учасники цього погрому опинилися у збірній тижня за версією SofaScore. Йдеться про Артема Довбика, в активі якого дубль та асист після виходу на заміну, та Данила Ігнатенка, який вперше забив за збірну України.

Вірменія – Україна: Тимчик, Зубков, Довбик, Лунін, Ігнатенко, Ярмола – історичного шоу для Ліги націй все ще недостатньо

Символічна збірна 5-го туру Ліги націй від SofaScore:

Голкіпер: Георгій Мамардашвілі (Грузія);

Захисники: Діогу Далот (Португалія), Мануель Аканджі (Швейцарія), Валентін Роберж (Кіпр), Нікушор Банчу (Румунія);

Півзахисники: Бруну Фернандеш (Португалія), Данило Ігнатенко (Україна), Кевін Де Брюйне (Бельгія);

Нападники: Іліян Стефанов (Болгарія), Александар Митровіч (Сербія), Артем Довбик (Україна).