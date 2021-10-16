Тоттенхем має величезні втрати у складі після перерви на матчі збірних.

Двоє гравців "шпор" здали позитивні тести на COVID-19, інформує Sky Sports. Клуб вирішив не розкривати їхніх прізвищ, але обоє вже ізольовані.

Мілан втратив ще одного гравця основи через коронавірус

Коронавірус – далеко не єдина проблема Тоттенхема. Четверо гравців команди виступали за свої збірні у південноамериканському відборі, який триває довше, ніж європейський. Санчес, Ромеро, Емерсон і Ло Чельсо лише нещодавно повернулися в розташування клубу і навряд встигнуть підготуватися до найближчого матчу.

Додамо, що Тоттенхем посідає 8-му сходинку в таблиці АПЛ. У 8-му турі підопічні Ешпіріту Санту гратимуть проти Ньюкасла (17 жовтня).

Іспит для Роналду та Лєвандовскі, "кризове дербі" Барселони, пекельний виїзд Моурінью: топ-матчі євровікенду