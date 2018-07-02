Два гравці Полтави знаходяться на перегляді в Карпатах

Головний тренер Карпат Олег Бойчишин розповів про підготовку команди до нового сезону та потенційних новачків.

"Я цілком задоволений, хлопці максимально викладаються на тренуваннях. Впевнений, що в майбутньому це дасть результати. Можливо, на даний момент ми не можемо потішити вболівальників перемогою, але я переконаний, що перемоги будуть. Треба тільки пройти цей етап. Бажано без травм.

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Справді, ми переглядаємо Олега Бородая і Максима Кучинського, які раніше виступали в ФК Полтава. Загалом по роботі на тренуваннях вони склали непогане враження. Щодо першої їхньої гри (проти Агробізнеса. – прим. Футбол 24), то я ніколи не можу дати оцінку на основі цього. Потрібно переглянути декілька матчів, надати час на адаптацію. Тільки тоді можна формувати певне враження", – цитує Бойчишина офіційний сайт Карпат.