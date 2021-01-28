Напередодні молодіжний склад Динамо провів товариський матч з ФК Лівий берег. Спаринг особисто відвідав головний тренер киян Мірча Луческу.

Спаринги Динамо на зборі в Туреччині транслюватиме Спорт 1

"Біло-сині" впевнено перемогли 3:0, а на румунського наставника дуже позитивне враження справили хавбеки команди Юрія Мороза – Вікентій і Назар Волошини, повідомляє видання Динамоманія. Перший забив два м'ячі, другий – активно діяв на фланзі.

Як наслідок, було прийнято рішення, що на другому зборі, на який Динамо відлітає завтра, 29 січня, обидва футболісти будуть працювати у складі першої команди.

Нагадаємо, на зборах у Туреччині Мірча Луческу запланував п'ять контрольних матчів, в яких суперниками киян будуть болгарський Лудогорець, грузинське Динамо, болгарський ЦСКА, македонська Шкендія і білоруський БАТЕ.

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