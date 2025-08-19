"Футбол 24" обговорив останні події у чемпіонаті Іспанії та виступи там українців. Дивіться нове відео на нашому YouTube-каналі.

Каталонська Жирона жахливо розпочала новий сезон Ла Ліги. Ще у п’ятницю на рідному Монтіліві команда з передмістя Барселони поступилася Райо Вальєкано (1:3). Рахунок міг бути ще більш принизливим, але гості збавили оберти у другому таймі. До перерви Жирона горіла 0:3, залишившись на 45-й хвилині у меншості.

До цього часу аргентинський воротар Гассаніга встиг привезти на свої ворота два голи. Перед свистком на перерву Пауло, у спробі на фінтах обійти Де Фрутоса, отримав червону картку за фол останньої надії, який призвів до пенальті. Закривати дефіцит голкіперів у каталонському колективі довелося українцю Крапивцову. Влад не зумів парирувати 11-метровий удар, але другий тайм відіграв на рівні, здійснивши кілька добротних сейвів.

Від дзвінка до дзвінка відіграв зустріч Віктор Циганков, якому вдалося оформити асист на Жоеля Року. Український вінгер на швидкості пройшов двох гравців Райо і покотив м’яча у вільну зону.

Окрім цього, у свіжому випуску висвітлили скандал, пов’язаний із матчем більш іменитого каталонського колективу – Барселони, яка переграла Мальорку (3:0).

