Туреччина здолала Угорщину в матчі-відповіді плей-оф Ліги націй (3:0). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Збірна Угорщини була сповнена рішучості відігратися після поразки в першому матчі з рахунком 1:3, але лише погіршила своє становище. Повторно програвши Туреччині, Угорщина зазнала першої домашньої поразки за 13 матчів.

Туреччина вибила Угорщину з еліти Ліги націй, Греція опустила Шотландію в дивізіон В, гучне фіаско Ісландії

Як і в Стамбулі, команда Марко Россі отримала два удари за кілька хвилин, які збили її з ніг – Туреччина забила двічі протягом трьох хвилин: Хакан Чалханоглу відзначився з пенальті, а Арда Гюлер забив з гри.

Остаточно добив господарів Абдулкерім Бардакчі. Так Туреччина підвищилася в класі й тепер продовжить свої виступи в Дивізіоні А.