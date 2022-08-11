Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч розповів про складну і напружену роботу з Михайлом Мудриком задля якісного покращення його реалізації.

"Коли у вінгера наприкінці сезону немає голів та асистів, це поганий показник. Я з ним вже декілька разів розмовляв на цю тему. 2 голи в 19 матчах – це мало для нашого ключового гравця.

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Працюємо ментально та на тренуваннях, щоб він краще займав позицію та реалізовував свої моменти, проявляючи швидкість", – сказав Йовічевіч у коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, Мудрик провів за "гірників" 26 матчів в УПЛ, в яких забив 2 голи і віддав 7 результативних передач. Напередодні у спарингу проти словенського Домжале (3:0) Михайло оформив дубль (з пенальті та з гри).

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